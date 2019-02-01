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Источник Правда.Ру

Через 50-100 лет на Земле не будет рыбы

Экономика » Аграрный сектор » Рыбное хозяйство

При том, что океаны, реки и моря кажется кишат рыбой, в расчете на одного человека ее совсем мало. Это следует из расчетов ученых.

Через 50-100 лет на Земле не будет рыбы. 398234.jpeg

Они исходят из того, что соотношение хищников и их жертв должно составлять один к десяти. Если доля хищников становится больше, говорят ученые, то среди них начнется голод и вымирание.

В свою очередь по их оценкам биомасса человечества составляет сегодня 0,06 миллиарда тонн, а биомасса рыбы 0,7 миллиарда. Из этого и делается простой вывод, что природа не в состоянии сохранить популяции рыб, которыми питаются 7,5 миллиардов едоков.

Сегодня, рассказывает poplawok.ru, почему-то принято делать мрачные прогнозы на будущее. Так вот относительно рыбы, которая обитает на нашей планете они такие: через 50-100 лет на Земле не останется ни одного завалящего пескаря.

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