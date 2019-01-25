В российских магазинах резко подорожала курица.

Россельхозданзор зафиксировал существенный рост цен на куриное мясо. По оценке специалистов ведомства, 14 января 2019 года средняя цена курятины в магазинах превысила 152 рубля за килограмм, что почти на 22,5% превышает цену января прошлого года. Рост с начала года составил 0,8%.
Оптовые цены российских сельхозпроизводителей увеличились в таких же пропорциях. Год назад птицефабрики отпускали курицу по 79,08 тыс. рублей за тонну, сейчас — по 117,2 тыс. рублей. Таким образом, за год рост составил 21,8%.
При этом свинина в рознице за год подорожала только на 3,4%, а говядина — на 8%.
В комментарии РБК специалисты Россельхознадзора основной причиной подорожания курятины назвали прошлогоднюю вспышку птичьего гриппа, которая нанесла крупный ущерб ряду крупных отечественных птицефабрик. Кроме того, эксперты отрасли отметили в качестве значимых факторов рост цен на корма и топливо.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в марте 2019 года завершится срок действия соглашения о заморозке цен на бензин в России.
Источник фото: Wikimedia.org
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