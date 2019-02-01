Россия увеличит объемы сельхозпроизводства без использования ГМО

Пятилетний план развития агропромышленного комплекса России позволит увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции без история ГМО. Об этом в интервью "Российской газете" рассказала заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.
По ее словам, аграрный сектор вполне способен прокормить и страну, и поставлять продукцию на экспорт в зарубежные страны. Поэтому скорой отмены запрета на выращивание продукции с генно-модифицированными организмами ждать не стоит. "В ближайшей, даже в среднесрочной перспективе, мы вполне обойдемся без ГМО", - отметила Лут.
Министерство сельского хозяйства РФ планирует ввести в оборот до 10 миллионов гектаров земель, а также увеличить посевы сои. Кроме того, уточнила замминистра, в рамках программы по увеличению урожайности, запланировано заменить иностранные корма, содержащие ГМО, на безопасные отечественные корма.
Напомним, ранее "Правда.Ру" в ходе беседы с экспертом выяснила достоинства и недостатки ГМО-продуктов.
Читайте также: Кто и почему отказывается от ГМО-продуктов
В ближайшие 100 лет Россия будет жить без ГМО
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Борьба за Николаса Мадуро и его режим - это борьба не за лидера и его политику, а за международное право. И ее исход будет зависеть от компании "Роснефть".
Италия понизила пенсионный возраст с 67 до 62 лет для мужчин и 58 - для женщин. И это при дефицитном бюджете. Почему же в России при профицитном - его повышают?
4 января 2013 года скончался ветеран Великой Отечественной войны, самый результативный советский ас Корейской войны, непревзойденный в мире по результативности ас реактивной авиации, Герой Советского Союза, полковник в отставке Евгений Георгиевич Пепеляев.
Как будут развиваться отношения России и Сербии после визита Владимира Путина в Белград, "Правде.Ру" рассказала руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, доктор исторических наук Елена Гуськова.