Россия увеличит объемы сельхозпроизводства без использования ГМО

Пятилетний план развития агропромышленного комплекса России позволит увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции без история ГМО. Об этом в интервью "Российской газете" рассказала заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.

По ее словам, аграрный сектор вполне способен прокормить и страну, и поставлять продукцию на экспорт в зарубежные страны. Поэтому скорой отмены запрета на выращивание продукции с генно-модифицированными организмами ждать не стоит. "В ближайшей, даже в среднесрочной перспективе, мы вполне обойдемся без ГМО", - отметила Лут.

Министерство сельского хозяйства РФ планирует ввести в оборот до 10 миллионов гектаров земель, а также увеличить посевы сои. Кроме того, уточнила замминистра, в рамках программы по увеличению урожайности, запланировано заменить иностранные корма, содержащие ГМО, на безопасные отечественные корма.

Напомним, ранее "Правда.Ру" в ходе беседы с экспертом выяснила достоинства и недостатки ГМО-продуктов.

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