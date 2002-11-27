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Источник Правда.Ру

До ноября ипотеку в России будут выдавать под 6,5%

Экономика » Правила игры » Законодательство

23 апреля премьер — министр утвердил программу льготной ипотеки:

в срок до 1 ноября 2020 включительно получить ипотечный кредит граждане России смогут по ставке не выше 6,5%.

И, в соответствии с документом, опубликованном на сайте правительства, действовать эта ставка будет на весь срок кредита.

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Программа предусматривает выдачу жилищных займов

  • до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге,
  • до 3 млн рублей — в других регионах страны.

При этом минимальный взнос (собственные средства заемщика — прим. ред) — 20%.

Разницу между 6,5%, которые будут платить заёмщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство.

Кстати, напомним, закон об ипотеке впервые появился в России в 2002 году.

Вот, что тогда рассказывала об этом "Правда.Ру"

Госдума приняла закон об ипотеке

Госдума приняла в среду в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект "О внесении в некоторые акты законодательства РФ изменений и дополнений, направленных на развитие системы ипотечного жилищного кредитования /заимствования/".Как передает корреспондент РИА "Новости", при необходимых 226 голосах закон поддержали 282 депутата.

Заместитель председателя думского комитета по собственности Михаил Емельянов подчеркнул в этой связи, что для того, чтобы совершенствовать механизм реализации прав по ипотеке в соответствии с концепцией развития системы ипотечного жилищного кредитования в федеральное законодательство вносится ряд изменений и дополнений, касающихся установления оснований для выселения граждан из заложенных жилых помещений, приобретенных с помощью кредитных средств, в случае обращения взыскания на заложенное жилое помещение, а также для переселения этих граждан в муниципальный резервный фонд.

По словам депутата, закон вносит необходимые изменения и дополнения в Жилищный кодекс РСФСР, в закон "Об основах федеральной жилищной политики" и в федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)".

В соответствии с законом устанавливаются основания для прекращения правопользования бывшим залогодателем и членами его семьи жилым домом или квартирой, заложенными в обеспечение возврата кредита или целевого займа, взятого на его приобретение, в случае обращения взыскания на это имущество и перехода его к новому собственнику.

Определяется порядок выселения бывшего собственника заложенного жилого дома или квартиры и членов его семьи в случае обращения взыскания на заложенное жилье, а также порядок предоставления жилья для временного проживания. При этом для вселяемых граждан устанавливаются ограничения в части права на приватизацию этого жилья и его обмен.

Михаил Емельянов подчеркнул, что закон позволит обеспечить реальную защиту конституционного права граждан на жилище в случае обращения взыскания на жилой дом или квартиру, закрепит конституционное право собственника в полном объеме распоряжаться принадлежащим ему имуществом, в том числе и жилым помещением.

Закон обеспечит надежные гарантии кредиторам и инвесторам, направляющим свои капиталы на рынок долгосрочных жилищных ипотечных кредитов.

По словам Емельянова, закон также привлечет в качестве кредиторов фонды поддержки и развития жилищного строительства, кредитные союзы и другие организации, для осуществления деятельности которых по предоставлению ипотечных займов не требуется получение лицензии Центрального банка РФ.

Депутат также отметил, что реализация закона не потребует затрат из федерального бюджета.

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