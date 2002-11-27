23 апреля премьер — министр утвердил программу льготной ипотеки:
в срок до 1 ноября 2020 включительно получить ипотечный кредит граждане России смогут по ставке не выше 6,5%.
И, в соответствии с документом, опубликованном на сайте правительства, действовать эта ставка будет на весь срок кредита.
Программа предусматривает выдачу жилищных займов
При этом минимальный взнос (собственные средства заемщика — прим. ред) — 20%.
Разницу между 6,5%, которые будут платить заёмщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство.
Госдума приняла в среду в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект "О внесении в некоторые акты законодательства РФ изменений и дополнений, направленных на развитие системы ипотечного жилищного кредитования /заимствования/".Как передает корреспондент РИА "Новости", при необходимых 226 голосах закон поддержали 282 депутата.
Заместитель председателя думского комитета по собственности Михаил Емельянов подчеркнул в этой связи, что для того, чтобы совершенствовать механизм реализации прав по ипотеке в соответствии с концепцией развития системы ипотечного жилищного кредитования в федеральное законодательство вносится ряд изменений и дополнений, касающихся установления оснований для выселения граждан из заложенных жилых помещений, приобретенных с помощью кредитных средств, в случае обращения взыскания на заложенное жилое помещение, а также для переселения этих граждан в муниципальный резервный фонд.
По словам депутата, закон вносит необходимые изменения и дополнения в Жилищный кодекс РСФСР, в закон "Об основах федеральной жилищной политики" и в федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)".
В соответствии с законом устанавливаются основания для прекращения правопользования бывшим залогодателем и членами его семьи жилым домом или квартирой, заложенными в обеспечение возврата кредита или целевого займа, взятого на его приобретение, в случае обращения взыскания на это имущество и перехода его к новому собственнику.
Определяется порядок выселения бывшего собственника заложенного жилого дома или квартиры и членов его семьи в случае обращения взыскания на заложенное жилье, а также порядок предоставления жилья для временного проживания. При этом для вселяемых граждан устанавливаются ограничения в части права на приватизацию этого жилья и его обмен.
Михаил Емельянов подчеркнул, что закон позволит обеспечить реальную защиту конституционного права граждан на жилище в случае обращения взыскания на жилой дом или квартиру, закрепит конституционное право собственника в полном объеме распоряжаться принадлежащим ему имуществом, в том числе и жилым помещением.
Закон обеспечит надежные гарантии кредиторам и инвесторам, направляющим свои капиталы на рынок долгосрочных жилищных ипотечных кредитов.
По словам Емельянова, закон также привлечет в качестве кредиторов фонды поддержки и развития жилищного строительства, кредитные союзы и другие организации, для осуществления деятельности которых по предоставлению ипотечных займов не требуется получение лицензии Центрального банка РФ.
Депутат также отметил, что реализация закона не потребует затрат из федерального бюджета.
На карантине балерина занялась разбором старых снимков и видео.