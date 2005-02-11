Венесуэла запросила заседание СБ ООН из-за попытки вторжения наемников

Постпред Венесуэлы в ООН от имени правительства Боливарской республики обратился в Совет Безопасности с просьбой провести экстренное обсуждение попытки вторжения наемников на территорию страны.
Об этом говорится в письме Самуэля Монкады на имя председателя организации.
В своем обращении Монкада настаивает на признании событий 3-4 мая актом агрессии со стороны США и Колумбии, целью которого являлся подрыв безопасности в регионе через свержение законной власти в Венесуэлле. Предлагается также выработать четкое заявление, осуждающее угрозы применения силы в любой форме против Венесуэлы.
Напомним, 3 мая министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль выступил с телеобращением, в котором сообщил о предотвращении властями морского вторжения колумбийских боевиков с целью осуществить государственный переворот и захватить или убить президента Николаса Мадурo.
В результате отражения атаки двое граждан США были задержаны. Один из американцев, предположительно, является агентом управления по борьбе с наркотиками США. Позднее стало известно еще об 11 задержанных.
И президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, и госсекретарь Майк Помпео опровергли причастность Вашингтона к провалившейся операции наемников.
О готовности помочь в расследовании инцидента заявила Россия.
К слову, РФ - одна из стран, не признавших так называемого оппозиционного президента Венесуэллы Хуана Гуайдо. И уже много лет, в рамках подписанных межправительственных соглашений поддерживает законно избранную власть в Боливийской республике.
Чем неоднократно "вызывала гнев" США.
Например, как сообщала "Правд.Ру", нас еще в 2005 году пытались упрекнуть в поставках оружия в Венесуэллу.
"Продажа автоматов Калашникова Венесуэле является вопросом двусторонних российско-венесуэльских отношений, поставки не выходят за рамки международных норм, здесь нечего комментировать", - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи со своим киргизским коллегой Аскаром Айтматовым. Об этом сообщает РИА «Новости»
Напомним, официальный Вашингтон в пятницу выразил обеспокоенность поставками в Венесуэлу более 100 тысяч российских автоматов.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".