Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Источник Правда.Ру

Венесуэла запросила заседание СБ ООН из-за попытки вторжения наемников

Экономика

Постпред Венесуэлы в ООН от имени правительства  Боливарской республики обратился в Совет Безопасности с просьбой провести экстренное обсуждение попытки вторжения наемников на территорию страны.

Об этом говорится в письме Самуэля Монкады на имя председателя организации.

В своем обращении Монкада настаивает на признании событий 3-4 мая актом агрессии со стороны США и Колумбии, целью которого являлся подрыв безопасности в регионе через свержение законной власти в Венесуэлле. Предлагается также выработать четкое заявление, осуждающее угрозы применения силы в любой форме против Венесуэлы.

Напомним, 3 мая министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль выступил с телеобращением, в котором сообщил о предотвращении властями морского вторжения колумбийских боевиков с целью осуществить государственный переворот и захватить или убить президента Николаса Мадурo.

В результате отражения атаки двое граждан США были задержаны. Один из американцев, предположительно, является агентом управления по борьбе с наркотиками США. Позднее стало известно еще об 11 задержанных.

И президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, и госсекретарь Майк Помпео опровергли причастность Вашингтона к провалившейся операции наемников.

О готовности помочь в расследовании инцидента заявила Россия. 

 К слову, РФ - одна из стран, не признавших так называемого оппозиционного президента Венесуэллы Хуана Гуайдо. И уже много лет, в рамках подписанных межправительственных соглашений поддерживает законно избранную власть в Боливийской республике.

Чем неоднократно "вызывала гнев" США.

Например, как сообщала "Правд.Ру", нас еще в 2005 году пытались упрекнуть в поставках оружия в Венесуэллу. 

МИД: продажа оружия в Венесуэллу не нуждается в комментариях

"Продажа автоматов Калашникова Венесуэле является вопросом двусторонних российско-венесуэльских отношений, поставки не выходят за рамки международных норм, здесь нечего комментировать", - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи со своим киргизским коллегой Аскаром Айтматовым. Об этом сообщает РИА «Новости»

Напомним, официальный Вашингтон в пятницу выразил обеспокоенность поставками в Венесуэлу более 100 тысяч российских автоматов.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы сб оон венесуэлла вторжение в страну
Новости Все >
Французский бульдог насмерть загрыз хозяйку
Венесуэла запросила заседание СБ ООН из-за попытки вторжения наемников
Коронавирус нанес удар по благосостоянию Ватикана
ВОЗ: коронавирус никогда не уйдет. Он станет эндемичным, как ВИЧ
Дистанционное голосование - шикарное поле для махинаций
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
FT и NYT - МИДу РФ: пишем, что хотим и не вам нам указывать
Трамп готов на многое ради переизбрания. Даже на санкции против Китая
Авиапредприятия России поддержат на 23,4 млрд рублей
Референдум по объединению двух регионов России может пройти осенью
Последние материалы
Коронавирус нанес удар по благосостоянию Ватикана
Использование коронавируса в своих целях приведёт к краху цивилизации
ВОЗ: коронавирус никогда не уйдет. Он станет эндемичным, как ВИЧ
Дистанционное голосование - шикарное поле для махинаций
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
FT и NYT - МИДу РФ: пишем, что хотим и не вам нам указывать
Трамп готов на многое ради переизбрания. Даже на санкции против Китая
Гусеничная мина "Голиаф": факты и цифры
Авиапредприятия России поддержат на 23,4 млрд рублей
Референдум по объединению двух регионов России может пройти осенью
Популярное
Мир. Новости мира
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец

Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".

Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Доктор Курпатов поставил Виктории Боне диагноз "клиническая идиотия"
Российский шоу-бизнес
Доктор Курпатов поставил Виктории Боне диагноз "клиническая идиотия"
Политика. Новости и аналитика
Пропускная система вычислит неплательщиков налогов
Новости Украины
Названо условие для возвращения Донецка и Луганска в состав Украины
Игорь Буккер Новые сведения лабораторного происхождения COVID-19 Игорь Буккер Любовь Степушова Варшаве напомнили, что "Освенцим находился в католической Польше" Любовь Степушова Наталия Красовская Как выжить в потоке негатива Наталия Красовская
Комментарии
FT и NYT - МИДу РФ: пишем, что хотим и не вам нам указывать
Названо условие для возвращения Донецка и Луганска в состав Украины
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
FT и NYT - МИДу РФ: пишем, что хотим и не вам нам указывать
Поддержка народа поможет Путину создать новую систему власти
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Как телеканалы празднуют День Победы (плохо празднуют)
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
На Украине может случиться дефицит воды
Поддержка народа поможет Путину создать новую систему власти
США обвинили 5 стран в отказе бороться с терроризмом
Новые сведения лабораторного происхождения COVID-19
Руководство “Фондсервисбанка” будут судить за хищение 6,4 млрд рублей
В Кремлевском пуле рассказали, кто заразил Пескова коронавирусом
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Поддержка народа поможет Путину создать новую систему власти
Чешские СМИ - послу России: не пора ли Вам на выход?
Станет ли итогом карантина "цифровой концлагерь"
Поддержка народа поможет Путину создать новую систему власти
США обвинили 5 стран в отказе бороться с терроризмом
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ