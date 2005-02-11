Венесуэла запросила заседание СБ ООН из-за попытки вторжения наемников

Постпред Венесуэлы в ООН от имени правительства Боливарской республики обратился в Совет Безопасности с просьбой провести экстренное обсуждение попытки вторжения наемников на территорию страны.

Об этом говорится в письме Самуэля Монкады на имя председателя организации.

В своем обращении Монкада настаивает на признании событий 3-4 мая актом агрессии со стороны США и Колумбии, целью которого являлся подрыв безопасности в регионе через свержение законной власти в Венесуэлле. Предлагается также выработать четкое заявление, осуждающее угрозы применения силы в любой форме против Венесуэлы.

Напомним, 3 мая министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль выступил с телеобращением, в котором сообщил о предотвращении властями морского вторжения колумбийских боевиков с целью осуществить государственный переворот и захватить или убить президента Николаса Мадурo.

В результате отражения атаки двое граждан США были задержаны. Один из американцев, предположительно, является агентом управления по борьбе с наркотиками США. Позднее стало известно еще об 11 задержанных.

И президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, и госсекретарь Майк Помпео опровергли причастность Вашингтона к провалившейся операции наемников.

О готовности помочь в расследовании инцидента заявила Россия.

К слову, РФ - одна из стран, не признавших так называемого оппозиционного президента Венесуэллы Хуана Гуайдо. И уже много лет, в рамках подписанных межправительственных соглашений поддерживает законно избранную власть в Боливийской республике.

Чем неоднократно "вызывала гнев" США.

Например, как сообщала "Правд.Ру", нас еще в 2005 году пытались упрекнуть в поставках оружия в Венесуэллу.

МИД: продажа оружия в Венесуэллу не нуждается в комментариях

"Продажа автоматов Калашникова Венесуэле является вопросом двусторонних российско-венесуэльских отношений, поставки не выходят за рамки международных норм, здесь нечего комментировать", - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи со своим киргизским коллегой Аскаром Айтматовым. Об этом сообщает РИА «Новости»

Напомним, официальный Вашингтон в пятницу выразил обеспокоенность поставками в Венесуэлу более 100 тысяч российских автоматов.