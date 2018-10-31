ВЭБ получит 600 млрд рублей на погашение внешних обязательств

Внешэкономбанку будет выделено 600 миллиардов рублей в виде имущественных взносов для выплаты внешнего долга. Об этом стало известно от премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Премьер пояснил, что эти средства необходимы для укрепления финансовой модели банка. Также он уточнил, что они будут предоставлены до 2024 года, сообщает Moneytimes.ru.

Кроме этого, Медведев сказал, что сегодня уже создан подход о докапитализации ВЭБа на сумму в 300 миллиардов рублей (так называемого утвержденного капитала). Он является частью уставного капитала и может предоставляться при потребности в инвестиционных ресурсах. Еще премьер-министр РФ подписал решение, в соответствии с которым с ВЭБом заключат договор о выделении учреждению субсидии из федерального бюджета в виде имущественных взносов. Этими средствами будут компенсированы затраты по исполнению обязательств по внешним заимствованиям.

Ранее, 30 октября комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила некоторые документы, по которым Внешэкономбанк получит другое название. Структуру переименуют в государственную корпорацию "Национальный институт развития "ВЭБ.РФ". Такое решение было принято вследствие того, что организация планирует заниматься не только кредитованием, но и осуществлять комплексное сопровождение проектов.

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