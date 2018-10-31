Россия откажется от доллара. Каковы последствия?

Экономика Российской Федерации откажется от доллара. Это повлечет за собой серьезные последствия, считают эксперты.

Специалисты в области экономики отмечают, что первоочередной задачей в идее дедолларизации российской экономики является желание обезопасить ее в случае введения новых антироссийских санкций. Государство, уверены эксперты, вопреки расхожему мнению, не собирается ставить палки в колеса тем гражданам, кто хранит свои сбережения в долларах.

В первую очередь грядущие изменения коснутся жителей больших городов России. Именно там в обращении находится большое количество бумажных долларов. Согласно официальной информации, примерно 80 миллиардов долларов "крутятся" в российских мегаполисах.

Многие граждане России, считают эксперты, захотят получить на руки свои вклады именно в валюте. На этот счет, уверены специалисты, у правительства Российской Федерации есть план. По словам экспертов, российские банки накопили в общей сложности 50 миллиардов долларов наличными на случай "валютной паники" среди россиян. Хотя, отмечают специалисты, такой сценарий маловероятен.

Несмотря на бурное обсуждение грядущих изменений в российской экономике в связи с отказом от доллара, весь этот процесс все еще остается чуть ли не тайной за семью печатями. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российская экономика откажется от доллара, что называется, тихой сапой. Правительство Российской Федерации, оказывается, ни о каких своих конкретных шагах в этом направлении рассказывать народу не намерено.

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