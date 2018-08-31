Эксперты поражены нищетой: треть школьников собраны в кредит

В долг было совершено 28% покупок, сделанных россиянами к 1 сентября. В 2017 таких покупок было лишь 3%, отмечается в исследовании Хоум Кредит Банка.
Отмечается, что при вычислении учитывались покупки по категориям одежда для детей и принадлежности для школы. Эксперты учли расходы по кредитным и дебетовым картам, а также карте рассрочки.
Стоит также отметить, что в этом году россияне потратили в 1,6 раз больше, собирая отпрысков к школе, чем в прошлом году. При этом 54% было оплачено в долг: картой рассрочки и кредитными картами, лишь 46% покупок прошли по дебетовым картам.
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