Названы причины, почему Европе нельзя отказаться от "Северного потока - 2"

"Северный поток-2" не сделает Европу зависимой от российского газа. Такой позиции придерживается Тео Зоммер, обозреватель немецкого издания Die Zeit. На страницах газеты он рассказал о том, почему европейские государства не должны идти на поводу у Вашингтона и отказываться от проекта.

Зоммер напомнил, лишь 40 процентов газа и 36 процентов нефти, что требует ФРГ приходит из РФ. Кроме того, в начале 1990-х страна покупала у Москвы куда больше сырья.

Одним из достоинств России как партнера обозреватель назвал надежность. Даже во время холодной войны она не подводила, а иные государства начинают производить меньше сырья.

Также автор отметил, что Украина, страна, которая более прочих недовольна проектом, может осуществлять транзит по своей территории. Для того властям нужен лишь "реалистичный настрой".

Среди прочего было сказано, что СПГ, его США стремятся продать в Европу, стоит на четверть дороже российского товара. Значит, у Европы нет экономических или политических причин отречься от "Северного потока-2".

Зоммера беспокоит, что из-за действий американского лидера, жестоких санкций пострадают жители Европы. Им придется платить больше, чем обычно. Автор отметил, что при "при непостоянном и вспыльчивом Трампе" Вашингтон перестал считаться надежным партнером.

Ранее "Правда.Ру" уже подробно писала о том, что же из себя представляет новый газопровод "Северный поток-2", вокруг которого в мире образовалась такая шумиха. Трубопровод призван соединить собой Россию и Германию. Пройдет "Северный поток-2" через экономические зоны Финляндия, Швеции и Дании. Также на его строительство требуется разрешение от Латвии, Эстонии, Литвы и Польши — прокладка нового газопровода пройдет неподалеку от этих государств, и поэтому мировая общественность должна учитывать мнения этих государств.

Фото: twitter.com/NordStream2

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