США поддержали Россию в споре с Украиной в ВТО

Несмотря на то, что Штаты поддерживают Украину в территориальном споре с Россией, в конфликте, связанном с ограничениями украинского транзита, США встали на сторону РФ. Об этом сообщает Politico.
Речь идет о ситуации, когда в 2016 году российская сторона перекрыла украинским экспортерам рынки в Центральной Азии и Кавказе, наложив ограничения на транзит. Представители РФ заявляют, что при принятии решения руководствовались статьей 21 Общего соглашения о тарифах и торговле. Она гласит, что члены ВТО могут нарушать свои обязательства в организации в том случае, если речь идет о национальной безопасности.
Правительство Штатов присоединилось к этой позиции и заявило, что "спор, который касается безопасности, имеет политический характер и потому лежит за пределами компетенции ВТО".
Такое объяснение администрация Трампа использует и для собственного решения по введению пошлин на сталь и алюминий, сообщает Страна.ua.
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