ИноСМИ раскрыли 12 доказательств скорого экономического Армагеддона

Долгое время в мировой экономике не наблюдалось никаких проблем. Но сегодня аналитики бьют тревогу по поводу дефолтов по мусорным облигациям, умные люди выводят деньги из акций с поразительной скоростью, а ипотечные ставки стремительно растут.

По сути, Европа уже сталкивается с полномасштабным финансовым крахом, пишет аналитик Майкл Снайдер. По его словам, вероятность, что очередной глобальный экономический кризис произойдет в ближайшее время, находится на рекордно низком уровне, но реальность такова, что мир находится ближе к новому кризису, чем в 2008 году.

Со времени последнего финансового кризиса наши долгосрочные долговые проблемы стали намного хуже, чем то, что мы пережили десять лет назад, отмечает эксперт. Насколько все плохо в данный момент?

Ниже приведены 12 признаков того, что следующий глобальный экономический кризис уже не за горами:

1. Долгосрочные вложения выводятся со скоростью, которую мы не видели с момента финансового кризиса 2008 года.

2. Moody's предупреждает, что приближается волна дефолтов по мусорным облигациям. Кстати, они довольно часто являются индикатором раннего предупреждения о крупном финансовом кризисе.

3. "Активы проблемных банков" почти утроились в течение первого квартала 2018 года. Это означает, что некоторые действительно крупные банки теперь официально считаются "проблемными ".

4. Казначейские облигации США демонстрируют худшее начало года со времен Великой Депрессии.

5. Ипотечные процентные ставки только что достигли 7-летнего максимума, демонстрируя рост самыми быстрыми темпами почти за 50 лет. Это просто убивает недвижимость и жилищную промышленность.

6. Дефолты задолженности розничной торговли достигли рекордного уровня в 2018 году.

7. 2018 год уже стал худшим годом для розничной торговли.

8. Две крупнейшие экономики во всем мире находятся на грани начала международной торговой войны.

9. Девятая по величине экономика в мире, Италия, находится в худшем финансовом кризисе со времен ХХ века, причем, способном распространиться на другие страны еврозоны.

10. Итальянские банковские акции рухнули на этой неделе.

11. Доходность итальянских двухлетних облигаций является самой высокой со времен кризиса 2014 года.

12. Немецкий банковский гигант Deutsche Bank только что объявил, что он будет сокращать еще 7000 рабочих мест.

По словам Снайдера, глобальная финансовая система как никогда взаимосвязана и еще более уязвима, чем до кризиса 2008 года. Посмотрим, сумеет ли она вытащить еще одного кролика из шляпы в 2018 году...