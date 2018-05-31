Путину разрешили управлять корпорациями "в исключительных случаях"

Совет Федерации России практически единогласно одобрил законопроект, который наделит президента России Владимира Путина новыми полномочиями.

kremlin.ru

Сообщается, что за эту инициативу проголосовали 142 сенатора, и только один был против.

Как пишет Коммерсант, в конце мая пакет поправок к нескольким федеральным законам прошел три чтения в Госдуме. Согласно документу, российский президент сможет "в исключительных случаях" устанавливать "особенности создания, реорганизации, ликвидации и правового положения" хозяйственных обществ "в отдельных сферах деятельности".

Таким образом, глава государства сможет самостоятельно регулировать деятельность отдельных компаний в условиях санкций.

По этому поводу экс-министр экономики Андрей Нечаев пояснил, что такие меры позволят закрыть от общественности часть информации, касающейся деятельности этих компаний.

Не исключено, что речь идет о корпорациях "Ростех" и "Газпром". Фактически, у президента появится возможность приостанавливать действие некоторых положений Гражданского кодекса, а также самостоятельно принимать решения в области военно-технического сотрудничества (ВТС) с другими странами.

Заместитель председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев добавил, что речь идет о нерядовых ситуациях, выходящих за рамки обыденных процедур".

Напомним, США с определенного момента постоянно вводят санкции в ответ на действия России в Восточной Европе и "вмешательство" в американские президентские выборы 2016 года. Согласно последним данным, они уже коснулись предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также ряд российских спецслужб.

Речь идет о таких корпорациях, как "Рособоронэкспорт", "Ижмаш". Сюда же входят концерн "Калашников", госкорпорация "Ростех", концерны "МИГ", "Сухой" и "Туполев". Фактически, санкции предполагают запрет на проведение коммерческой деятельности с зарубежными партнёрами (с оплатой в долларах), ограничение на получение информации и некоторые другие меры.

При этом ограничения будут касаться и российских спецслужб - Федеральной службы безопасности (ФСБ), Службы внешней разведки (СВР) и Главного разведывательного управления (ГРУ).

Согласно руководству к применению закона о санкциях, ограничения должны быть применены в отношении "лиц, которые, если это станет известно, участвуют" только лишь в "значительных транзакциях" со структурами, указанными в списке.

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