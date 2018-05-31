Совет Федерации России практически единогласно одобрил законопроект, который наделит президента России Владимира Путина новыми полномочиями.
Сообщается, что за эту инициативу проголосовали 142 сенатора, и только один был против.
Как пишет Коммерсант, в конце мая пакет поправок к нескольким федеральным законам прошел три чтения в Госдуме. Согласно документу, российский президент сможет "в исключительных случаях" устанавливать "особенности создания, реорганизации, ликвидации и правового положения" хозяйственных обществ "в отдельных сферах деятельности".
Таким образом, глава государства сможет самостоятельно регулировать деятельность отдельных компаний в условиях санкций.
По этому поводу экс-министр экономики Андрей Нечаев пояснил, что такие меры позволят закрыть от общественности часть информации, касающейся деятельности этих компаний.
Не исключено, что речь идет о корпорациях "Ростех" и "Газпром". Фактически, у президента появится возможность приостанавливать действие некоторых положений Гражданского кодекса, а также самостоятельно принимать решения в области военно-технического сотрудничества (ВТС) с другими странами.
Заместитель председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев добавил, что речь идет о нерядовых ситуациях, выходящих за рамки обыденных процедур".
Напомним, США с определенного момента постоянно вводят санкции в ответ на действия России в Восточной Европе и "вмешательство" в американские президентские выборы 2016 года. Согласно последним данным, они уже коснулись предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также ряд российских спецслужб.
Речь идет о таких корпорациях, как "Рособоронэкспорт", "Ижмаш". Сюда же входят концерн "Калашников", госкорпорация "Ростех", концерны "МИГ", "Сухой" и "Туполев". Фактически, санкции предполагают запрет на проведение коммерческой деятельности с зарубежными партнёрами (с оплатой в долларах), ограничение на получение информации и некоторые другие меры.
При этом ограничения будут касаться и российских спецслужб - Федеральной службы безопасности (ФСБ), Службы внешней разведки (СВР) и Главного разведывательного управления (ГРУ).
Согласно руководству к применению закона о санкциях, ограничения должны быть применены в отношении "лиц, которые, если это станет известно, участвуют" только лишь в "значительных транзакциях" со структурами, указанными в списке.
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