Эксперты рассказали, какие 50 банков обанкротятся в 2019 году

Директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Михаил Доронкин рассказал журналистам о 50 российских банках, которые могут лишиться лицензии ЦБ на осуществление банковской деятельности в 2019 году.
По мнению Доронкина, в первую очередь ЦБ выведет с рынка банки, которые совершают значительный объем валютных операций относительно своего баланса, так как это противоречит ряду пунктов в законе о противодействии отмыванию преступных доходов.
Затем Центробанк лишит лицензий банки, которые имеют высокий процент "невозвратных" кредитов. Ранее такие банки выбрали высокорисованную стратегию кредитования.
Михаил Доронкин выделяет и третью группу банков, которые добровольно сдадут лицензию, так как не видят перспектив для дальнейшего развития бизнеса. Напомним, рейтинговое агентство "Эксперт РА" ранее заявляло, что в 2018 году российский банковский сектор покинут 60 организаций. Прогноз оказался очень близким к реальному показателю, так как за прошлый год 57 банков ушли с рынка. У 50 банков были отозваны лицензии и еще 7 банков добровольно сдали свои лицензии ЦБ.
Ранее "Правда.Ру" сообщала об инициативе Ассоциации российских банков упростить рефинансирование ипотеки с материнским капиталом. Соответствующий законопроект был передан ассоциацией в Государственную думу.
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