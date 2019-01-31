Das Investment: вложения в Россию дают двойную прибыль

Немецкое издание Das Investment опубликовало мнение своего эксперта Гвидо фон Шемма, который считает, что вложения инвесторов в российскую экономику могут принести двойную прибыль. По словам Шемма, Россия преодолела внутренний кризис, и теперь укрепляет свои экономические позиции на мировой арене.

Эксперт признает, что в последнее время акции российских компаний не пользуются большой популярностью у инвесторов. Шемм связывает это с усиленным давлением на российскую экономику со стороны США и Европы. Более жесткие санкции вынуждают инвесторов пересмотреть свои взгляды, и отказаться от активов с высокими рисками.

Автор статьи отмечает отличную работу Владимира Путина, который выбрал правильную политику ухода от экономической зависимости западных стран. Поэтому сейчас иностранные инвесторы проявляют активный интерес к российским активам. Не стоит забывать об укреплении экономических отношений между Россией и Китаем, что только положительно сказывается на экономических показателей двух стран, — считает Гвидо фон Шемм.

Шемм приводит цифры, в которые по его мнению "сложно поверить". Так Россия является крупнейшим экспортером пшеницы в мире благодаря инновациям в аграрной сфере. Государство имеет крупнейшие мировые запасы угля, никеля и меди. При этом, госдолг России составляет всего 15% от ВВП, в то время как в США этот показатель равен 108%.

Проводимая политика снижения валютных рисков, которой придерживается Центробанк РФ, скупая золото и увеличивая золотой резерв, положительно сказывается на укреплении российского рубля.

В заключающей части статьи, автор утверждает, что Российская Федерация завершила рецессию, и вступила в новую экономическую "эпоху". Поэтому сегодня российские активы могут принести инвесторам двойную прибыль, и ради такой доходности инвесторы готовы рисковать, — считает Шемм.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как российскую экономику воспринимают на Западе.

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