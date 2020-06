Выпуск банковских карт в России, вероятно, станет платным

Банки будут вынуждены взимать с клиентов деньги за некоторые услуги и сервисы, если сохранится административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт (эквайринг).

Об этом сегодня сообщили "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в правительство.

Как отмечается в материале издания, клиентам, вполне возможно, придется платить за:

выпуск и обслуживание карт;

использование мобильных приложений банков;

доступ к колл-центру.

Помимо этого, банки могут сократить или отменить программы лояльности.

"Расходы на эти услуги и сервисы сейчас субсидируются за счет межбанковских комиссий. В России действует отличная от европейской бизнес-модель на рынке безналичных платежей, за счет которой большинство услуг для клиентов бесплатны — они субсидируются за счет доходов от эквайринга. Эта модель позволила увеличить долю безналичного оборота с 25% в 2014 году до 65% в 2020-м", — говорит вице-президент АБР Алексей Войлуков (цитата "Известий").

По словам банкира, отмена бесплатных для клиентов услуг может привести к тому, что электронные деньги начнут выходить из активного оборота:

"Если пенсионеру или студенту в России придется платить за карту около 6 тысяч рублей ежегодно, как в европейских странах, он предпочтет вовсе отказаться от безналичных платежей".

Войлуков, впрочем, считает, что вариант со взиманием платы за такие услуги, как мобильное приложение, — маловероятен, поскольку в нем есть широкий ряд функций, включая оформление кредита.

"Скорее всего, — говорит вице-президент АБР, — в ближайшее время нас ждет только возмездный выпуск и обслуживание карт".

В Центробанке же заявили, что ограничение эквайринговых комиссий носит временный характер, а сама мера направлена на поддержку, в том числе малого и среднего бизнеса.

А начиналось когда-то все очень красиво. Еще в 2003 году "Правда.Ру" писала, что

"Смерть" денег: Они все меньше связаны с товарами и услугами

Традиционные деньги уже в ближайшем будущем потеряют свою функцию универсального платежного средства и будут заменены электронными деньгами. Потребность в электронных деньгах будет возрастать с каждым годом.

Ныне ежедневно через государственные границы пересекает примерно $2 трлн., лишь 2% этих средств связаны с реальными товарами и услугами — с каждым днем объем денежной массы будет неуклонно увеличиваться, а компьютерные технологии будут становиться все более массовыми и широко доступными. В результате, традиционные деньги будут становиться все менее и менее удобными для проведения финансовых операций. Главная сложность отказа от монет и банкнот заключена не в уровне технологии, а в человеческой психологии.

Люди откажутся от бумажных и металлических денег

Доля американцев, расплачивающихся наличными или банковскими чеками постепенно сокращается. По данным консалтинговой фирмы Frost & Sullivan, если в 1994 году 80% покупок в США совершалось "традиционным" способом, то в 2003 году эта доля уменьшилась до 66% -остальные покупки совершаются с использованием "пластиковых денег" (кредитных и дебетовых карточек). Исследовательская организация Cato Institute пришла к выводу, что этот процесс будет набирать обороты в ближайшие десятилетия и скорее всего закончится отказом человечества (на первом этапе — индустриально развитых государств) от традиционных денег — бумажных и металлических.

Жизнь человека все более зависит от информационных технологий. По прогнозу маркетинговой фирмы Booz, Allen & Hamilton, через десять лет на оплату телекоммуникаций (ТВ, радио, телефон, Интернет и пр.) будет уходить примерно 20% доходов американской семьи.

По прогнозу консалтинговой группы The Gartner Group, уже в 2006 году персональные компьютеры будут оснащаться терминалами, которые позволят владельцам кредитных и дебетовых карточек расплачиваться за товары и услуги, подсоединяясь непосредственно к финансовым сетям. Сегодня для оплаты кредитной карточкой в интернет-магазине необходимо напечатать свое имя, номер карточки и срок ее действия — такой порядок расчетов значительно облегчает работу хакеров.

Недостатки традиционных монет и банкнот хорошо известны: их дорого выпускать, еще дороже защищать от подделок. Только в США Бюро Гравировки и Печати США. U.S. Bureau of Engraving and Printing ежедневно печатает 37 млн. банкнот различного достоинства, на общую сумму $696 млн… 95% этих банкнот используется для замены износившихся. Подсчитано, например, что несмотря на использование стойких материалов, применяемых для печатания денег, банкнота достоинством $1 живет не более 22 месяцев. Ныне в мире циркулирует долларов США на общую сумму примерно $539 млрд. 890 млн. 223 тыс.

До сих пор не придумано метода безопасной утилизации денег

Монетами, выпущенными в ГДР, после объединения Германии пришлось заваливать неработающие шахты. Бумажные деньги опасно сжигать — это наносит ущерб атмосфере. Их также нежелательно зарывать в землю, потому что они изготовлены из особо прочных сортов бумаги, и окружающая среда не сможет их абсорбировать на протяжении нескольких десятилетий. Кроме того, банкноты, постоянно переходящие из рук в руки, становятся переносчиками различных микроорганизмов, в том числе вызывающих тяжелые заболевания.

У электронных денег есть ряд достоинств и недостатков

Банкам и иным финансовым структурам значительно дешевле и проще оперировать электронными платежами, чем банкнотами и мелочью. Развитие интернет-торговли еще более ускоряет процесс отказа от традиционных денег. Карточки достаточно дешевы — стоимость производства одной карты составляет 35 — 50 центов. Лучше защищенные и долговечные смарт-карты стоят примерно $3. Эти суммы сопоставимы со стоимостью производства традиционных банкнот.

Оборот электронных денег проще контролировать, чем оборот наличных

Каждый обладатель кредитной карточки может быть уверен, что финансовая сторона его жизни находится под неусыпным контролем со стороны властей. Несмотря на это, большинство владельцев банковских карточек живут в постоянном страхе, что их деньги будут похищены или безвозвратно потеряны. Теоретически, это становится возможным каждый раз, когда в программном обеспечении компьютера происходит сбой, когда пользователь карточки забыл свой персональный идентификационный код, карточка потеряна или украдена.

Несмотря на то что электронные потоки легче контролировать налоговым органам, криминалитету также легче использовать их для отмывания денег. Теоретически, не исключена возможность того, что технически подкованные жулики смогут создавать фантомные счета, на которые будут класть фантомные суммы и расплачиваться ими за реальные товары и услуги. Потенциальный ущерб от действий хакеров и кибервзломщиков также может оказаться намного более серьезным, чем представляется сегодня.

Кроме того, создание электронных денег неизбежно приведет к политическим конфликтам. Даже значительно менее революционное нововведение — создание единой европейской валюты, потребовало нескольких десятилетий подготовительной работы, сопровождавшийся спорами и кризисами. Чисто технический процесс ввода этих денег занял десять лет. Финансовый аналитик Джеффри ТакGeoffrey Turk считает, что развитие электронных денег неизбежно поставит вопрос о создании единой общемировой валюты с единым эмиссионым центром.

Некоторые аналитики считают, что электронные деньги потребуют создания "нового Интернета", поскольку в ныне имеющемся Интернете царит анархия и он, фактически, не управляется. В современном Интернете нет "полиции", поэтому там так вольготно себя чувствуют преступники. Если будут создаваться цифровые деньги, для них потребуется более управляемая и устойчивая к атакам среда.

