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Источник Правда.Ру

Независимые АЗС в России смогут продавать бензин на 4% дороже крупных компаний

Экономика

В соглашении российского правительства и нефтяниками от 31 октября обнаружилась ошибка, невыгодная независимой рознице. В настоящее время владельцам небольших АЗС удалось ее устранить. 

Независимые АЗС в России смогут продавать бензин на 4% дороже крупных компаний. 395421.jpeg

Как пишет Moneytimes.ru, собственники независимых АЗС и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) смогли добиться изменений формулировки в соглашении представителей нефтяных компаний и кабмина, касающемся заморозки цен на топливо. В результате. Ими было приобретено право продажи бензина на 4% дороже, чем это делают АЗС крупнейших предприятий.  

Как подчеркнул руководитель Российского топливного союза Евгений Аркуша, владельцы независимых автозаправок могут повышать цены на топливо, но не больше, чем на 4% по сравнению с ценами розницы на АЗС крупных компаний, имеющих свои месторождения нефти и нефтеперерабатывающие предприятия. Эта информация также была подтверждена главой ФАС Анатолием Голомолзиным.  

Напомним, 12 ноября вице-премьер Дмитрий Козак представил соглашения правительства с нефтяниками. Документ предполагет заморозку цен на бензин и дизельное топливо на уровне начала июня 2018 года до окончания этого года. Кроме этого, он дал поручение ВНС и ФАС осуществить проверки владельцев независимых автозаправок. При этом чиновник попросил особое внимание уделить тому, чтобы цены на топливо не превышали более 4% от уровня, указанного в соглашении. 

Фото: DiscusNews.ru

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Темы ФАС АЗС бензин топливо цены на бензин автозаправочные станции
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