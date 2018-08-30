Будут патриотичнее: "Гознак" анонсировал смену дизайна денег

Генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук не исключает обновление дизайна банкнот. Предпосылки для этого есть, однако Банк России пока не торопится принимать решение.

По словам Ткачука, новый дизайн необходим, но сейчас Банк России ожидает очередную волну модернизации банкнот. Также генеральный директор отметил, что повлияет на радикальные изменения в оформлении купюр: "Скорее всего, эти изменения будут отталкиваться от результатов, которые будут получены в ходе обращения банкнот номиналом двести и две тысячи рублей". Но последнее слово о том, когда и банкноты какого номинала получат новый дизайн, остается за Банком России.

Напомним, Банк России ввел в обращение новые банкноты 200 и 2000 рублей в октябре прошлого года. На них изображены Дальний Восток и Крым. Жители этих регионов получили их первыми.

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