Рекрутеры выяснили, возьмут ли на работу после 60

В свете повышения пенсионного возраста многие задаются вопросом о том, насколько сложно найти работу тем, кому за 60.
В телефонном опросе, проведенном компанией Adzuna, 34 процента работодателей заявили, что не будут рассматривать кандидатов старше 60 лет на открытые вакансии. Среди причин, которые они назвали, чаще всего фигурируют молодой коллектив, в который пожилой человек вряд ли впишется, физическая нагрузка, позиция руководства либо внутренний возрастной ценз. Опрос проходил в 27 регионах России, среди крупных и небольших компаний в разных сферах деятельности. При этом самой открытой для пожилых людей сферой деятельности оказалось здравоохранение: 100 процентов работодателей выразило готовность рассмотреть кандидатов пенсионного возраста. А вот в отделы продаж, напротив, работодатели предпочитают нанимать молодых: в более 70 процентах случаев резюме пожилого кандидата отправится в корзину без рассмотрения.
И хотя Трудовой кодекс запрещает дискриминацию по возрасту, в более чем 13 тысяч объявлений на поисковике вакансий Adzuna.ru ясно указаны ограничения по возрасту (такие как "до 40 лет", "работа для молодых" и т. п.). Особенно часто такие объявления с ограничениями встречаются в категориях: продажи и сбыт, маркетинг, IT, гостиничный и ресторанный бизнес.
Найдет ли хорошую работу кандидат в возрасте, зависит прежде всего от того, есть ли у него уникальный опыт и экспертные знания. Экспертов своего дела с радостью примут на работу в здравоохранении, юриспруденции, образовании, консалтинге, а также на производстве (за исключением работы, требующей большой физической нагрузки). Если работник долгие годы постоянно повышал квалификацию, добивался результатов в различных проектах, брал на себя все новые задачи и с ними успешно справлялся — он не останется без работы. Совсем другое дело, если человек просто отбывал годы в офисе или на производстве, никак себя не проявил, не занимался саморазвитием. Так, москвич Кирилл П., несмотря на предпенсионный возраст (57 лет) смог получить работу директором по продажам в дистрибьюторской компании, то есть занял руководящую должность в сфере, где ставку делают на молодых и энергичных. Впрочем, неудивительно, учитывая его отличный послужной список, свободное владение английским и степень МВА.
Впрочем, даже пенсионерам-экспертам приходится прилагать усилия, чтобы преодолеть стереотипы и доказать свою профессиональную ценность. Рекрутеры отмечают, что кандидатам в возрасте нередко присущи низкая адаптивность к изменениям, угасание активности (как физической, так и мотивационной), давление опыта ("знаю, как лучше"), негативное противопоставление себя молодым ("вот мы в ваши годы"). К тому же нередко, препятствием для трудоустройства служит молодой начальник: опыт рекрутинга показывает, что чем больше разница в возрасте между начальником и сотрудником, тем сложнее для руководителя взять человека намного старше себя.
Однако далеко не все пенсионеры проигрывают молодым соискателям по личным качествам. Многие работники в возрасте отличаются выносливостью и терпением, лояльностью к работодателю и сильной мотивацией быть социально полезным. Такие кандидаты обычно превосходят ожидания работодателей. Так, пенсионер Алексей Н., устроившись работать личным водителем к владельцу компании, благодаря своему опыту и деловой хватке вскоре получил повышение и теперь выполняет важные функции по снабжению компании. А Юрий А. из Ярославля не мог найти работы по специальности и согласился на низкоквалифицированную работу, но уже через два месяца руководил небольшим производственным стартапом.
Приближающаяся демографическая яма заставляет работодателей пересматривать свои взгляды на требования к соискателям. Молодые кандидаты дороже, амбициознее, часто меняют работу и не всегда вызывают доверие. Когда речь идет о непрестижных и низкооплачиваемых вакансиях без перспективы роста, таких как курьер, консъерж, вахтер, сиделка и т. п., работодателю приходится нанимать работников в возрасте.
Что касается зарплат, эксперты рынка труда отмечают, что востребованные профессионалы в возрасте получают не меньше своих молодых визави. Но таких профессионалов немного. Многие работники с уникальным опытом заработали себе "уникальную" пенсию и сейчас работа в найме им мало интересна. Согласно исследованию Высшей школы экономики, заработки большинства россиян, достигших 45-55 лет, начинают сокращаться примерно на 15-20 процентов по сравнению с более молодыми коллегами.
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