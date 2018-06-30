Поляки требуют от России газ по сниженной цене

Польские газовики требуют от "Газпрома" снизить цены на поставки топлива. Они ссылаются на решение Арбитражного суда в Стокгольме.
Представители компании PGNiG заявляют, что российский поставщик должен подчиниться постановлению, в котором есть предпосылка для того, чтобы изменить цену по "Ямальскому контракту". Суд согласился с аргументами польской стороны по поводу того, что значение может быть снижено, об этом рассказал Петр Вожняк, глава PGNiG.
"Ямальский контракт" - это долгосрочный договор, по которому голубое топливо поставляют из России в Польшу. Его заключили в 1996 году, действие контракта истекает в 2022. В соглашении прописано, что "Газпром" обязан предоставить польской стороне не менее 10 млрд кубометров газа в год.
Ранее "Правда.Ру" писала, президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна хочет иметь такие же условия покупки российского газа, как Германия.
Дуда во время дискуссии в Давосе пояснил, что Польша "не против российского газа. Но мы хотели бы иметь те же условия его доставки, как Германия".
"Почему мы платим за газ больше, чем Германия?", - отметил он.
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG покупает большую часть газа у российского "Газпрома".
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