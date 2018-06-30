"Тотального контроля" за банковскими счетами не будет. ФНС опровергла слухи

Массовая паника, развернувшая вокруг информации о планах правительства проверять переводы граждан на карту и облагать их налогом, была напрасной. Слухи давно опровергли в СМИ. Теперь поступил официальный ответ от Федеральной налоговой службы.

Замглавы контрольного управления ФНС Константин Новоселов рассказал агентству "РИА Новости", что те, кто получает доход на банковскую карту, должны сами обозначить эту сумму, подать декларацию и заплатить НДФЛ. Налоговая проверять поступления на счет и облагать их налогом с 1 июля не будет.

Право проверить переводы на карту у ведомства есть еще с 2014 года. Но просто так эту процедуру провести нельзя. Запросить информацию налоговая служба сможет только в том случае, если поступила информация, что гражданин занимается незаконной предпринимательской деятельностью. К тому же на проверку должен дать разрешение вышестоящий орган.

И даже, если кто-то действительно будет замечен в получении незадекларированного дохода, он не будет платить налог с полной суммы по карте. Человек вправе определить самостоятельно количество денег, полученных от предпринимательской деятельности.

Константин Новоселов также рассказал, что с 1 июня вступили поправки в НК, по которым налоговики могут запросить данные о счетах, открытых в драгоценных металлах.

"Никаких новых полномочий с 1 июля в этой части налоговым органам не предоставлялось", - цитирует Новоселова агентство "РИА Новости".