Четыре года уже потеряли: банки России призвали срочно переводить расчеты в рубли

Глава ВТБ Андрей Костин выступил с заявлением, что перевод внешнеторговых расчетов из доллара в рубли значительно защитит интересы РФ.

По его словам, это даст банкам возможность существенно выиграть с точки зрения бизнеса.

"Мы не сделали за эти четыре года, когда санкции начались, то, что должны были сделать в плане выхода на расчеты в других валютах. У нас 68% экспорта идет в долларах, где-то 34% импорта в долларах исключительно. Нам нужно, конечно же, переходить в рубль", - сказал Костин, выступая на собрании Ассоциации банков России.

"Кстати, это даст огромный бизнес для нас, для банков: если внешнеторговые расчеты будут проводиться в рублях, а не в долларах - существенно выиграем с точки зрения бизнеса и значительно защитим интересы нашей страны, наших экспортеров от воздействия геополитических факторов", - подчеркнул топ-менеджер.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин говорил, что не видит смысла обрекать себя на санкции, выходя в Крым. По его мнению, на полуострове достаточно организаций, и они удовлетворяют потребности жителей.

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