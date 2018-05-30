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Банкиры предложат Госдуме снять с финсектора ответственность за соблюдение санкций

Экономика

Банковское сообщество предложит Госдуме вывести финансовый сектор России из-под действия законопроекта об ответственности за соблюдение санкций, сообщил председатель совета Ассоциации банков России, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Банкиры предложат Госдуме снять с финсектора ответственность за соблюдение санкций. 387505.jpeg
Фото: fotodom. ru

30 мая прошло заседание совета Ассоциации банков России, на котором рассмотрели результаты работы за 2017 год, а также обсудили позицию банковского сообщества по внесению изменений в УК РФ в части введения наказаний за исполнение санкций, принятых по отношению к российским физическим и юридическим лицам.

Было сказано, что некорректно устанавливать уголовное наказание юридическим лицам. Ответственность могут нести конкретные физические лица, руководящие компанией, пояснил Аксаков.

"Насчёт банков есть предложения, но они для обсуждения. Даже если какие-то решения будут приниматься об ответственности, они не должны касаться финансовой сферы, поскольку она наиболее чувствительна ко всем этим решениям. Но это дискуссионный момент", — указал он.

"О чем договорились? Вывести бизнес из-под действия закона… Это все будет направлено в Госдуму. Я думаю, что завтра уже", — поделился Аксаков планами ассоциации.

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"Санкции не станут проблемой для России"
Темы экономика законопроект Анатолий Аксаков антироссийские санкции отвественность за санкции
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