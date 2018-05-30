В "Роснефти" не нашли своей вины в росте цен на бензин

Вице-президент и пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев заявил, что к дефициту нефтепродуктов на внутреннем рынке Российской федерации привел налоговый маневр. Леонтьев также добавил, что Федеральная антимонопольная служба зря указывает на "Роснефть". По его словам, корпорация выполняет свои обязательства. Он заявил, что лучше бы ведомство вместо этого занялось срочными мерами по регулированию рынка нефтепродуктов.

Напомним, что ранее ФАС на своем сайте разместила пресс-релиз с вынесением предупреждения "Роснефти" за создание дефицита на рынке нефтепродуктов. Затем, правда, пресс-релиз был удален с сайта под предлогом "технической ошибки".

Средняя цена литра бензина в России в апреле по сравнению с мартом выросла на 13% и составила 40,31 руб. В результате, как отмечает ЦБ, в мае россияне в ответах на вопрос о товарах и услугах, которые наиболее существенно дорожали в последний месяц, значительно чаще стали называть бензин. Доля респондентов, назвавших бензин товаром, цены на который выросли больше всего, выросла с 21% в апреле до 31% в мае.

Вице-президентом и пресс-секретарем компании "Роснефть" Михаил Леонтьев был назначен в январе 2014 года. В его обязанности входит курирование деятельности департамента информации и рекламы. Также Леонтьев ведущим ряда передач на Первом канале и главным редактором журнала "Однако". До него пост вице-президента и пресс-секретаря в "Роснефти" занимал певец и композитор Алексей Лебединский.

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