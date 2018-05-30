СМИ Германии: Россия больше не хочет много денег за нефть

Россию вполне устроит нефть по 60 долларов. Так Москва и Эр-Рияд хотят компенсировать дополнительным объемом добываемой нефти то, что теряется из-за кризиса в Венесуэле, проблем в других странах ОПЕК и возможных последствий новых санкций Вашингтона против Ирана.

Об этом пишет экономический обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Кристиан Зиденбидель. "С отметки в 80 долларов чуть больше чем за неделю цена за баррель нефти марки Brent снизилась почти до 76 долларов...В значительной степени на падение цены повлияли заявления России и Саудовской Аравии о намерении увеличить объемы нефтедобычи. Кроме того, по словам президента РФ Владимира Путина, Москву удовлетворила бы цена в 60 долларов (за баррель). То есть еще меньше, чем сегодня", - говорится в статье.

Отмечается, что на встрече в Вене 22 и 23 июня речь будет идти об увеличении объемов нефтедобычи Саудовской Аравией и Россией, не являющейся членом ОПЕК.

Зиденбидель отмечает, что пограничная стоимость для России составляет 30 долларов за баррель - поэтому 60 долларов вполне приемлемая цена. А по словам сырьевого аналитика банка Helaba Хайнриха Петерса, Россия планирует увеличить свое присутствие на азиатскогом рынке, стремясь диверсифицировать нефтяной экспорт.

"США хотят продавать своим союзникам в Европе больше своих энергетических продуктов", - отмечает автор. "России уже пришлось согласиться на тяжелые китайские условия по поставкам газа", - считает Петерс.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что, по мнению главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, ждать изменения цен на нефть не стоит до середины 2018 года. Он считает, что производители нефти смогли справиться со своими обязательствами, продемонстрировав дисциплину.

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