Попытки "Нафтогаза" взыскать 2,56 млрд долларов подтверждены "Газпромом"



"Газпром" решился порвать с Украиной

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"Процесс принудительного исполнения взыскания 2,6 млрд долларов с "Газпрома" перешел в практическую плоскость — сегодня было начато обременение акций и других активов "Газпрома" в странах Европы, в частности в Швейцарии, Англии, Нидерландах. Мое четкое указание, чтобы мы не останавливались на этих трех странах, приложили максимум усилий для того, чтобы обеспечить выполнение поступления выигранных средств в Украину. Об этом говорили во время встречи с председателем правления "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым", — написал Порошенко на своей странице в фейсбуке в среду.

На территории Швейцарии "Нафтогаз Украины" предпринимает действия по принудительному исполнению решения. "Однако на текущий момент "Газпром" не получал никаких официальных уведомлений в рамках этой процедуры, поэтому подробные комментарии могут быть предоставлены только после тщательного изучения документов, когда они официально поступят в адрес "Газпрома", — подчёркивается в сообщении российского холдинга.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж в декабре прошлого года и феврале нынешнего вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа. Суд обязал российскую компанию выплатить визави $4,7 млрд по транзитному контракту. Российский холдинг направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения. По итогам двух арбитражных споров между компаниями "Газпром" обязан выплатить $2,56 млрд.

"Газпром" пообещал обжаловать эти постановления и расторгнуть контракты через тот же суд.