Oil Price: Россия одолела США в газовой "битве" за Европу

Энергетической безопасности для США президент Дональд Трамп добивался столь активно, что моментально перегнул.

По словам экспертов, одной из ее важных составляющих является лоббирование Белым домом американского сжиженного газа (LNG) в Европе и вытеснение из нее российского газа.

При этом на прошлой неделе завершился семилетний спор Газпрома, крупнейшего в мире производителя газа, с Еврокомиссией. Российский газовый концерн согласился изменить свою деятельность в Центральной и Восточной Европе.

Отметим, что Чехия, Болгария, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша и Словакия получили право экспортировать российский газ другим странам. Как считают в Oil Price, самым важным здесь является тот факт, что Газпром сумел еще больше укрепить свою доминирующую позицию на газовых рынках Европы.

По сути, Россия явно одержала верх над несколькими конкурентами (Катар и США), которые пытались потеснить российскую компанию в Европе и заменить российский "трубный" газ своим сжиженным газом. В итоге американский LNG, который начал поступать в Европу в этом году, редкий гость на европейских газовых рынках.

Разумеется, российский газ по понятным причинам значительно дешевле американского и поэтому выгоднее для европейских покупателей. Вашингтон при этом оказывает очень сильное давление на Евросоюз, требуя отказаться от газопровода "Северный поток-2", вокруг которого сейчас и развернулись главные бои и который должен начать работать уже в конце следующего года

Американцы откровенно запугивают ЕС тем, что Москва установит на газопроводе наблюдательную аппаратуру и будет шпионить за ними в Балтийском море. Больше всех против американской позиции возражает ФРГ и Россия.

Недавно американцы снова обратились к европейским коллегам с настоятельной просьбой еще раз, очень внимательно подумать, кого они выбрали в качестве поставщика газа.

"Какова цена свободы?- патетически заявил журналистам помощник министра энергетики США Дэн Бруллетт в Копенгагене после объявления вердикта.- Это важный вопрос. Мы говорим сейчас о безопасности в области энергетики, а не об экономической целесообразности".

Тем не менее, Берлин, по крайней мере, пока отказываться от строительства "Северного потока 2" не собирается. И в этом победа России.