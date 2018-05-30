За что минфин Америки готов пощадить Дерипаску

Российскому бизнесмену Олегу Дерипаске могут позволить сохранить долю до 40% в компании En+. О широком жесте министерства финансов США сообщает Bloomberg.
Минфин Америки может снять санкции с компании, но для этого долю бизнесмена должны сократить. На сколько точно, в ведомстве не уточняли. Однако известно, что она должна быть намного меньше половины. Соответственно Дерипаске придется отказаться от более чем 20% акций En+.
В министерстве финансов от комментариев по этому поводу отказались.
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