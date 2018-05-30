Германия потребовала от Украины прекратить нападки на "Северный поток - 2"

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил с заявлением, что Украине следует прекратить критиковать участие ФРГ в проекте "Северный поток - 2".

Штайнмайер на пресс-брифинге в Киеве попытался объяснить, что "мы говорим также о будущем и безопасности Украины". Вы видели, что Германия прилагает усилия по обеспечению транзита газа через Украину".

По словам немецкого президента, опасения Украины лишиться статуса страны - транзитера газа не имеют под собой реальных оснований.

Напомним, "Северный поток - 2" включает в себя строительство магистралей общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в США заявили, что газопровод "Северный поток - 2" подорвёт энергетическую независимость Украины.

Как сообщил заместитель госсекретаря США Джон Салливан во время выступления в Дипломатической академии Украины, США "против газопровода "Северный поток - 2", который на европейском континенте подрывает нашу цель диверсификации энергетики и энергетической независимости".

А канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что Германия считает газопровод "Северный поток - 2" экономическим проектом, безопасным для Европы.

На совместной конференции после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким Меркель пояснила, что "Nord Stream 2 не представляет опасности для диверсификации поставок".

Польский премьер ей возразил: "Я не согласен, что это диверсификация. Газ из того же источника". По словам Моравецкого, на встрече с Меркель он высказался за распространение на "Северный поток - 2" норм третьего энергетического пакета ЕС.

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