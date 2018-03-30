Экс-посол РФ рассказал, что будет, если США заморозят российские активы

Бывший посол России в США Сергей Кисляк рассказал, что будет со Штатами, если они заморозят российские активы. США понесут потери в долгосрочной перспективе, сообщил дипломат на полях Столыпинского форума.

"Американцам придется еще очень внимательно просчитывать собственные потери от того, что они перестают быть предсказуемым и нормальным рынком. В долгосрочном плане это может аукнуться", — цитирует Кисляка РИА Новости.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Совфеде прокомментировали арест российских активов в США, назвав его разбоем.

"Это разбой, самый настоящий. Разбойники так поступают — нападают и отнимают имущество", — заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров…

Если это произойдет, то станет ясно, что в США возможны любые нарушения прав, а инвестировать в американскую экономику небезопасно — активы в этой стране ничем не защищены, пояснил сенатор.

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