Le Figaro рассказал о жизни россиян в долговой кабале

Французская газета Le Figaro обращает внимание на проблему закредитованности россиян, которая уже стала предметом беспокойства Всемирного банка. К концу 2018 года граждане страны оказались должны кредитным организациям около 210 млрд евро. За последние 5 лет эта цифра выросла вдвое.

Автор публикации отмечает широкое распространение микрофинансовых организаций, ставки по займам в которых достигают 2% в день. По мнению журналиста, граждане стран ЕС не стали бы даже рассматривать такие предложения, однако в России для многих людей оно оказывается привлекательным. Должники вынуждены брать новые кредиты, чтобы выполнить свои обязательства по старым.

На фоне роста инфляции и падения роста доходов населения, который продолжается пятый год подряд, Центробанк России опасается появления финансового пузыря. Поэтому для микрофинансовых организаций вводятся ограничения, например — запрет выдавать займы до 10 тысяч рублей на срок более 15 дней. Но такие меры могут спровоцировать развитие "черного рынка кредитов" — за минувший год он уже вырос на 15%.

В самой Франции в середине января общий объем выданных частным лицам кредитов почти в 10 раз больше — на начало января он составил примерно 2 829,5 млрд долларов. Ставки по ним находятся в диапазоне от 1,7 до 10% в год.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что россиянам приходится брать кредиты для сохранения уровня жизни.

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