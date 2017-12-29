Названы авторы схемы возвращения в Россию денег олигархов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что предложение о выпуске номинированных в валюте облигаций для возврата в Россию находящегося под угрозой санкций капитала разработали в РСПП.

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Проект формировался в недрах Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), пояснил Песков. Об этом было заявлено в связи с публикацией агентства Reuters, что автором соответствующей инициативы в сентябре стал председатель совета директоров группы компаний "ЕСН" Григорий Березкин.

По словам Пескова, пока рано говорить об интересе российских инвесторов к евробондам, которые планируется выпустить для возвращения капиталов.

"Пока еще ничего не запущено, ничего еще не вышло. Поэтому говорить об интересе пока преждевременно... Еще процесс не запущен", - отметил Песков.

По данным Reuters, эксперты говорят о специальных облигациях в валюте с повышенной доходностью.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что с такой идеей выступила некая группа состоятельных россиян, имеющих активы за рубежом. Якобы в качестве инструмента предполагается выпуск гособлигаций, номинированных в иностранной валюте.

Согласно предложения, будут использоваться более высокие проценты, чем в банковском секторе, а сами бумаги должны стать более ликвидными, чем евробонды. Держатели смогут сохранить анонимность и не отвечать на дополнительные вопросы, которые бы им стали задавать в банках при размещении депозитов. Отметим, что официального подтверждения этой информации не было.

На сегодняшний день точное количество российских денег в офшорах определяется в 200 миллиардов долларов.