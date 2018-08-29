Первый пошел: немецкая компания готова выйти из "Северного потока - 2" из-за США

Немецкий партнер "Газпрома" по проекту "Северный поток-2" Uniper откажется от участия в работе, если Вашингтон наложит санкции. Новость распространяет Dow Jones News.

Член правления компании Кристофер Дельбрюк пояснил, что пугает Uniper: исключение из платежного оборота, невозможность использовать американскую валюту в торговых операциях. Спикер подчеркнул, этого компания "принципиально не может допустить", и выразил надежду на то, что все стороны будут вести себя разумно.

Стоит напомнить, США желают, чтобы страны Европы покинули "Северный поток-2", в противном случае страна сулит санкции. Вашингтон хочет, чтобы европейские государства покупали у него СПГ. О силе американского желания свидетельствует следующий факт: в 2017 году лидер страны Дональд Трамп подписал закон, согласно которому он дал себе право налагать санкции на тех, кто вкладывается в строительство. Если у лица есть желание избежать запретительных мер, то он не может уделать "Северному потоку" более 5 млн долларов в год или одного млн единовременно.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что спикер парламента Молдовы Андриан Канду и председатель Верховной Рады Андрей Парубий обратились с открытым письмом к главам парламентов европейских стран. Политики заявили об опасности российского проекта и предупредили Европу о том, что она станет еще более зависимой от России и уязвимой.

"Хотя формально "Северный поток-2" представляется как коммерческий проект, фактически он является инструментом российской государственной политики. "Северный поток-2" — это не диверсификация источников газа, а углубление энергетической зависимости ЕС, особенно стран Центральной и Восточной Европы, от России, а, следовательно, сохранения их уязвимости. Поэтому мы призываем европейские страны ограничить возможность России осуществлять агрессивные действия и обеспечить, чтобы эксплуатация "Северного потока-2" полностью соответствовала законодательству ЕС", — говорится в тексте письма.

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