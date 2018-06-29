Назван точный срок снижения беспошлинного ввоза из зарубежных интернет-магазинов

Обещанное Министерством финансов снижение порога на беспошлинный ввоз товара из-за границы откладывается. В июле 2018 года значение останется на прежнем уровне, но уже точно понизится в январе будущего года. Об этом сообщил Илья Трунин, замглавы Минфина.

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Он пояснил, что мера будет введена в соответствии с решением Евразийской экономической комиссии. О постепенном снижении порога беспошлинного ввоза товара договорились на уровне ЕАЭС в конце прошлого года. Процесс будет делиться на два этапа: сначала порог будет составлять €500 в месяц с января 2019 года, а затем опустится до значения €200 в месяц с 2020 года.

Однако Минфин настаивает на том, чтобы снизить порог еще сильнее. В министерстве предлагают вводить пошлины на посылки стоимостью €100 за каждую, по пока не понятно, будет ли реализована такая инициатива. Трунин заявил, что ее будут обсуждать. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее "Правда.Ру" писала, правительство довольно долго не может определиться с пороговыми значениями для введения пошлин на посылки из-за границы. То и дело анонсировались разные варианты введения пошлин. Сейчас власти намерены снижать пороговые значения постепенно, чтобы не шокировать население и не спровоцировать увеличение нагрузки на "Почту России".

Сейчас в нашей стране пошлина на ввозимые из-за рубежа товары не взимается в том случае, если их стоимость не превышает €1 тыс. в месяц, а вес легче 31 кг. Если сумма превышает установленный лимит, то пошлина составляет 30% и не менее €4 за кг.