СМИ: Трамп предлагал Макрону вывести Францию из ЕС

Попытку выманить страну из Евросоюза Дональд Трамп осуществил во время встречи с Эмманюэлем Макроном в апреле. Он предложил президенту Франции двустороннюю торговую сделку, если государство покинет ЕС. Об этом сообщает The Washington Post.

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На основании своих источников в кругу европейских должностных лиц, журналисты утверждают, что во время встречи в Белом доме 24 апреля Трамп и Макрон разговаривали о торговле. И в один момент американский лидер задал вопрос: "Почему бы вам не покинуть ЕС?". Президент подкрепил свой тезис выгодным предложением по торговой сделке с Францией, условия которой превосходят сотрудничество с Евросоюзом.

Однако в Белом доме от комментария по этому поводу отказались. Об сообщает агентство "РИА Новости". В то же время журнал Axios, ссылаясь на свои источники, заявил, что во время той же беседы Трамп назвал Европу "хуже Китая" в торговой сфере.

Ранее "Правда.Ру" писала, повысив импортные пошлины на сталь и алюминий, Трамп похоронил ВТО. Объявлена торговая война всему миру. "Мы в данной ситуации - в роли наблюдателей, спектакль будет весьма интересным, надо занимать удобные места, брать в гардеробе бинокли, посмотрим, куда придет Америка", - сказал "Правде.Ру" ведущий аналитик УК "Горизонт" Владимир Рожанковский.