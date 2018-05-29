СМИ: Россия потеряла крупный рынок сбыта оружия из-за Китая

Китайские СМИ пишут о переделе мирового рынка военного оснащения. На сегодняшний день три страны Южной Америки — Аргентина, Бразилия и Чили — стали покупать все необходимое в этой области у Китая, тогда как раньше импортировали российское вооружение.

Издание Sina. com объясняет это изменением политической ситуации внутри этих государств, где у руля встали лидеры правых политических партий, соответственно, они предпочли иметь дело с привычными западными партнерами, нежели с Россией в качестве "нового друга".

Еще одним фактором изменившегося рынка это издание называет зависимость военных разработок России от поставляемых с Запада компонентов. В пример приводится тепловизор "Кэтрин", который используется на танке T-90S и производится во Франции. Соответственно, при столкновении России с санкциями, с поставками могут быть проблемы.

Также издание отмечает, что, по мнению экспертов, инвестиционные возможности в России для того, чтобы вкладываться в новые технологии и разработку программного обеспечения, очень низки. И это — следствие снижение уровня экспорта российского оборудования и вооружения по сравнению с предыдущим периодом.

Напомним, что в 2013–2017 годах США и Россия были основными экспортерами вооружений в мире. В последние же годы рост продаж показывает Китай.

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