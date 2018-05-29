"Все пошло не так": Сорос предрек скорый глобальный финансовый кризис

ЕС ждет "масштабный" финансовый кризис, считает миллиардер-трейдер Джордж Сорос. По его мнению, истоками катастрофы будут рост американской валюты и "исход" капитала с рынков, которые развиваются.

Фото: Fotodom.ru

Также финансист предположил, какими могут быть причины кризиса. Среди прочих Сорос отнес к ним отмененную сделку по иранской ядерной программе и разрушенный трансатлантический союз Европейского союза и Соединенных Штатов.

Кроме того, трейдер акцентировался на территориальном распаде ЕС, выражением которого стало желание Англии покинуть Союз, и миграционном кризисе. Также он отметил, что нельзя игнорировать оккупацию власти "популистами".

По мнению специалиста, все, что могли сложиться неправильно, так и сложилось. Фразу "экзистенциальная опасность" теперь Европы должна воспринимать, как описание своего будущего. Транслирует Bloomberg позицию миллиардера.

Также он назвал способ разрешить европейские беды — прибегнуть к "плану Маршалла" для Африки, чтоб уменьшить миграционную нагрузку на континент. Кроме того, не обойтись без трансформации структуры ЕС.﻿

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