Руководство "Нафтогаза" получило миллионы долларов за суд с "Газпромом"

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение выплатить бонусы правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже.

Речь идет о положительном решении по иску к российскому "Газпромому", пишет "Экономическая правда" со ссылкой на источник в "Нафтогазе".

По его словам, соответствующее решение принято за выигрыш второй части судебного противостояния - так называемого "транзитного" контракта.

Отмечается, что утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - 4,56 млрд долларов).

Несмотря на то, что "Газпром" по этому решению не заплатил ни копейки, так как уже оспорил его, сейчас уже выплачено 20 млн долларов. Cообщается, что остальные 25,6 млн долларов будут выплачены только после фактического выполнения "Газпромом" решения Стокгольмского арбитража о необходимости выплаты "Нафтогаза" 2,56 млрд долларов.

По данным издания, выплата премий и бонусов является общемировой практикой.

Как сказал "Правде.Ру" украинский политический деятель, экономист, политолог Олег Соскин, в арбитраже "удружили" Украине. Сначала выписали штраф "Нафтогазу" за недобор газа, а теперь "на такую же сумму присудили ему победу за уменьшение транзита "Газпромом". "Там же люди разумные сидят, они говорят: "Ребята, вы же бизнесмены, зачем вам политикой заниматься, сядьте, договоритесь между собой, и все от этого только выиграют", - сказал эксперт "Правды.Ру". То есть, это "призыв стать адекватными, а не шизофрениками, что с украинской, что с российской стороны."

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