Иностранных фанатов ЧМ-2018 разорят на еде и упоят пивом

Иностранные футбольные фанаты на чемпионате мира - повод взвинтить прейскурант в заведениях общего питания. Специалисты предполагают увеличение цен. В то же время владельцы заведений считают, что конкуренция убережет гостей от чрезмерно высоких цен и не восполнит кризисные потери.

Так, специалист «ФинЭкспертизы» Игорь Шестаков прогнозирует кратковременный рост на 15-40%, это будет зависеть от уровня и месторасположения заведения. От первого вице-президента Российского клуба финансовых директоров Тамары Касьяновой известен другой прогноз: 5-7%. Стоит отметить, что часть общепита обещала не пересматривать «базовый» прейскурант.

Также если проанализировать заявления управляющих различных ресторанных компаний, то картина будет такой: максимальное повышение - 10%, и его можно ждать лишь рядом со стадионами и в спорт барах во время матчей на узкую группу из меню.

В этом контексте стоит отметить, что рестораны и бары не делают глобальных перепланировок, ограничиваясь минимальным ремонтом. По мнению руководителя направления обучения и консалтинга в группе компаний «Хурма» Георгия Карпенко, это связано с тем, что ЧМ продлится всего лишь месяц, а в конкретных городах эти временные рамки будут еще меньше. Так что у заведений нет шансов оправдать затраты.

При этом часть заведений расширяет веранды и закупает телевизионные экраны. Кроме того, руководство придется потратиться на униформу, рекламу и привлечение нового персонала.

Также управляющий партнер ресторанного холдинга «Тигрус» Александр Мурачев пояснил, заведения, размещающиеся в каких местах, смогут заработать больше: в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, около ключевых памятников, пешеходных улиц, у стадионов.

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