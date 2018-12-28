Свыше 30 млн россиян в 2019 году ждет прибавка к пенсии

В 2019-м году рост пенсий коснется 30,7 миллиона неработающих пенсионеров. В среднем прибавка составит одну тысячу рублей.

Об этом в ходе совещания у премьера Дмитрия медведева сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет moneytimes.ru. Также в этом мероприятии участвовали первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, министр труда Максим Топилин и глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

Глава кабмина напомнил, что в будущем году выплаты, предусмотренные индексацией пенсий, будут осуществлены раньше. По словам Голиковой, в следующем году средний размер пенсионных выплат в стране составит 15414 рублей. Кроме этого, она добавила, для повышение будет индивидуальным для каждого лица и превысит показатели инфляции.

Еще Татьяна Голикова рассказала, что с начала 2019 года на 25% повысят пенсии лицам, 30 и более лет проработавшим на селе, и сейчас проживающим на этих территориях.

Как заверил министр финансов Антон Силуанов, в бюджете РФ предусмотрены средства на индексацию. Голикова добавила, что на данные цели в будущем году дополнительно пустят 341 миллиард рублей.

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