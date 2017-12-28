Глава Крыма Сергей Аксенов признал, что республика по уровню предоставляемых услуг в отелях и пансионатах Турции не конкурент.
Аксенов заявил, что "с точки зрения средств размещения конкуренцию пока мы с той же Турцией в общем не выдерживаем, но понимание что делать есть. Владельцы отелей нас слышат. Мы со своей стороны, как органы власти, готовы реагировать, искать варианты облегчить жизнь нашим туроператорам".
Он также выразил надежду, что Крым будет успешным регионом. Как сообщала "Правда.Ру", все доходы, которые будут получены от курортного сбора, местные власти Крыма направят на благоустройство пляжных территорий полуострова.
Между тем, почти все побережье Крыма объявлено водоохранной зоной, где парковаться нельзя. Минэкологии уже предупредило, что за парковку ближе 500 метров от моря будут штрафовать.
О том, как на полуострове ведется подготовка к туристическому сезону, какие меры планируется предпринять для обустройства прибрежных кемпингов читайте в материале "Правды.Ру" ЭКСПЕРТЫ - о том, как в Крыму исчезнут "дикие" автокемпинги
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