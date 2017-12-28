Большинство россиянок, чьи сроки родов приходятся на срок до 1 января, сегодня пытаются их оттянуть.
Как сообщает comandir.com., на такие меры беременные женщины идут, чтобы получить обещанные президентом 10500 рублей.
Как пояснила врач-педиатор Татьяна Буцкая, родить позже срока трудно. При этом будущие матери стараются это сделать и советуют друг другу различные народные средства. Медики обеспокоены, что все это может привести к проблемам у матери и ребенка.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что глава Минтруда Максим Топилин заявил о том, что средняя по России ежемесячная выплата на первого ребенка составит 10,5 тыс. руб.
По его словам, размер выплаты будет соответствовать уровню жизни в регионе. За основу взят региональный прожиточный минимум ребенка.
Топилин подчеркнул, что "какой прожиточный минимум ребенка за второй квартал 2017 года в регионе - такой размер пособия в течение следующего, 2018 года".
Ранее сообщалось, что в России принято решение ввести ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка, которые будут продолжаться до полутора лет.
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