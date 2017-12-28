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Источник Правда.Ру

Центробанк сможет разорять банки вместо отзыва лицензий

Экономика

Руководство Минфина РФ предлагает наделить Банк России правом налагать на недобросовестные банки штрафы в размере до 1% размера их собственного капитала.

Центробанк сможет разорять банки вместо отзыва лицензий. 381324.jpeg
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

В настоящее время российские законы существенно ограничивают размеры штрафов. Они рассчитываются,  исходя из процентного соотношения к величине минимального либо оплаченного уставного капитала банка.

Таким образом, максимальный размер штрафа колеблется в диапазоне от 0,1% минимального размера уставного капитала (от 90 тыс. до 1 млн руб.) до 1% размера оплаченного уставного капитала, но не более 1% минимального размера уставного капитала (от 900 тыс. до 10 млн руб.).

"В целях повышения эффективности воздействия со стороны Банка России на недобросовестные кредитные организации путем обеспечения соизмеримости штрафа, налагаемого Банком России на нарушающие требования законодательства Российской Федерации кредитные организации, с выгодой, получаемой ими от проведения их клиентами сомнительных операций, законопроект наделяет Банк России правом налагать на такие кредитные организации штраф в размере до 1% размера собственных средств (капитала) кредитной организации", - говорится в пояснительной записке к проекту.

В течение нескольких лет в российской банковской отрасли не прекращаются процессы, которые непросто понять и оценить несведующему наблюдателю. Однако два основных обстоятельства видны всем: во-первых, руководящая роль Банка России, который целенаправленно проводит определенную политику, а во-вторых - неуклонное сокращение числа банков.

Что касается числа банков, необходимых для нормального функционирования экономики, то можно привести мнение руководителя Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василия Колташова, которое он высказал в интервью Eadaily: "Для российской экономики хватит и сто, и пятьдесят, и даже, может быть, десять банков, но не тысяча и даже не пятьсот, как сейчас. Необходимо расчищать рынок для крупных игроков, что и диктует политику Центробанка. Так что общая тенденция понятна: непрерывно сокращать количество банков".

А в отношении направлений госрегулирования достаточно ясные ориентиры дала сама глава ЦБ Эльвира Набиуллина в своей статье в "Ведомостях": Банк России нацелен на введение дифференцированного регулирования, которое препятствует одним направлениям бизнеса и стимулирует другие.

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