ЦБ нашел для России замену доллару и евро

Российская Федерация находится в постоянном ожидании новых западных санкций. Поэтому крупные и состоятельные иностранные инвесторы опасаются за свои деньги. В этом году они вывели из Облигаций федерального займа порядка половины триллиона рублей.
Российские экономисты, однако, указывают на то, что иностранных инвесторов активно заменяют инвесторы свои, отечественные. Так, ряд крупных российских банков и Негосударственный пенсионный фонд пополнили в минувшем октябре ОФЗ на целых 54 миллиарда рублей. Центробанк считает НПФ тем, что сможет заменить в России доллары и евро.
Сейчас Центробанк и Министерство экономики Российской Федерации размышляют о создании индивидуального пенсионного капитала. Суть данной концепции заключается в том, чтобы россияне самостоятельно откладывали часть своих денег с заработной платы на будущую пенсию. Работа, однако, предстоит не из легких, признают российские специалисты в сфере экономики. Дело в том, объясняют они, что граждане РФ демонстрируют низкий уровень экономической грамотности и выказывают свою недоверие к различным пенсионным фондам.
Разговоры о дедолларизации российской экономики идут уже очень давно. Ранее, например, "Правда.Ру" писала о том, что Российская Федерация активно и массово скупает золото. Ей, оказывается, на сегодняшний день принадлежит почти четверть от всего мирового запаса золота.
Фото: Fotodom. ru
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