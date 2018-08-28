Moody's вынес приговор санкциям США против России

Россия не ощутит влияния на свою экономику из-за новых санкций США. Таково мнение экспертов международного рейтингового агентства Moody's, подробные сведения оно выложило на официальном сайте.
Также специалисты добавили, что вторая волна, которую американская сторона обещает позже, уже может быть более ощутима и даже рискованна для Москвы.
Напомним, в начале недели Вашингтон, желая покарать РФ за произошедшее в Солсбери с Сергеем Скрипалем и его дочкой Юлией, запретил ввозить в Россию товары и технологии, что контролируются регуляторами США по критерию национальной безопасности.
Далее, если российская сторона не выполнит требования Вашингтона, среди которых, например, допуск в страну международных специалистов по химоружию, то последует продолжение. Аналитики, однако, полагают, вторая волна все же будет мягче, чем заявляет конгресс.
Эксперты полагают, что отрицательные последствия в первую очередь скажутся на денежно-кредитной политике: Банк России замедлит снижение процентной ставки или повысит ее, опасаясь риска роста прогноза по инфляции и ослабления рубля.
Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению российского лидера Владимира Путина, российский топливно-энергетический комплекс достойно перенес испытания западными санкциями. Так, по итогам прошлого года, убежден президент, РФ подтвердила статус одного из лидеров глобального энергетического рынка.
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