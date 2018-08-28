РЖД обещает инвестировать в Транссиб и БАМ 696 млрд рублей

В развитие Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей вложат 696 млрд рублей. Это произойдет в течение ближайших семи лет, информация стала известна от главы РЖД Олега Белозерова, пишет ТАСС.

Спикер сослался на майские указы лидера страны, в соответствии с ними провозная способность этих магистралей должна быть — 180 млн тонн угля в год к 2025 году. Чуть позже был обозначен объем экспорта — 195 млн тонн.

Стоит отметить, что по мнению главы Минэнерго РФ Александра Новака, провозная способность Восточного полигона (БАМ и Транссиб) может возрасти до 201 млн тонн к обозначенному году.

Предполагается выполнять работы этапами, так, к следующему году перевозки экспортные возрастут до 125 млн тонн, к 2024 году — до 180 млн тонн. Поясним, что ОАО "РЖД" на собственные средства увеличит провозную способность инфраструктуры железной дороги в восточном направлении до 210 млн тонн к 2025 году. Эти цифры были обозначены руководством компании как цель для второго этапа.

Напомним, что летом зам ген директора РЖД Павел Иванов отмечал, компания потратит 492 млрд собственных рублей на реализацию второго этапа до 2025 года. Кроме того, ранее первый зам ген директора РЖД Вадим Михайлов говорил, что по проекту предусматривается увеличить к 2020 году провозную способность БАМа и Транссиба в сторону морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 124,9 млн тонн. Это на 66,8 млн тонн больше, чем в 2012 году. К 2024-2025 годам планируется увеличить эту цифру на 114 млн тонн по сравнению с 2012 годом.

Источник фото: rzd.ru

Читайте также:

Якутия к концу года наконец достроит железную дорогу