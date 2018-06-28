"Правда.Ру" проведет онлайн-конференцию: ОСАГО В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ. ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ

В обиходе автовладельцев с недавних пор появилось новое слово — "либерализация". Подробно о том, что это и как именно повлияет на пользователей ОСАГО, расскажет исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев в онлайн-конференции 29 июня, в 11:00.

Либерализация тарифов ОСАГО должна изменить систему тарифообразования и сделать их персонализированными и справедливыми. Так, аккуратные и опытные водители перестанут расплачиваться за водителей аварийных, которые будут платить по своим счетам сами — для первых полисы должны подешеветь, а для вторых — подорожать. Страховым компаниям же это позволит возместить огромные убытки, которые "плохие" водители им создают.

Российский Союз Автостраховщиков — некоммерческая организация, объединяющая страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Союз создан для обеспечения взаимодействия страховых компаний, формирования и контроля за исполнением ими правил профессиональной деятельности, а также обеспечения проведения техосмотра транспортных средств. На текущий момент в состав РСА входит 57 страховых компаний.