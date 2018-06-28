Власти вводят лимит на покупки в интернете

Посылки суммарной стоимостью более € 500 и весом более 31 кг будут облагать налогом. Со следующего года порогом будет считаться цена €100 за отправление и вес 31 кг, при этом гражданин за один месяц сможет приобрести товар из иностранного интернет-магазина на сумму не более € 200. Такой вариант снижения порога беспошлинного ввоза разработали в Минфине. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "РБК".

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Пока проект обсуждается, но 1 июля по нему должны принять конкретное решение.

Стоит отметить, что правительство довольно долго не может определиться с пороговыми значениями для введения пошлин на посылки из-за границы. То и дело анонсировались разные варианты введения пошлин. Сейчас власти намерены снижать пороговые значения постепенно, чтобы не шокировать население и не спровоцировать увеличение нагрузки на "Почту России".

"Первым шагом в этом направлении станет снижение порога до €500 с 1 июля 2018 года, как и предполагалось ранее. Соответствующий проект постановления сейчас [находится] на рассмотрении в правительстве. По дальнейшему снижению рассматриваются различные варианты - снижение порога до €200 с 1 января 2019 года или с 1 июля 2019 года", - цитирует представителя пресс-службы Минфина "РБК".

Сейчас в нашей стране пошлина на ввозимые из-за рубежа товары не взимается в том случае, если их стоимость не превышает €1 тыс. в месяц, а вес легче 31 кг. Если сумма превышает установленный лимит, то пошлина составляет 30% и не менее €4 за кг.