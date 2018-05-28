Попавшие под санкции олигархи хотят взять деньги с народа

Руководство En+ Group Олега Дерипаски обратилось к правительству России с просьбой предоставить льготы на энергорынке.

Фото: fotodom.ru/Коммерсантъ

В предложении говорится, что En+ рассматривает вариант избавления "Русала" от платежей по договорам на поставку мощности (ДПМ, гарантируют возврат инвестиций в генерацию за счет повышенных платежей рынка).

Как пишет Коммерсант, "Русал" является крупнейшим в РФ потребителем (62 млрд кВт ч в 2016 году - 6,1% от потребления в РФ и 30% - в Сибири).

Также En+ просит освободить "Русал" от надбавки к энергоценам для снижения тарифов на Дальнем Востоке, что поможет сэкономить от 1,9 млрд до 3 млрд рублей в год, но вновь повысит цены в Сибири на 1-2%.

Не исключен переход "Русала" на свободные двусторонние договоры с "Русгидро" и "Росэнергоатомом". Кроме того, En+ хочет поднять тарифы сетей для населения в Иркутской области. Из пояснений компании следует, что здесь самые низкие энерготарифы в России: 1,01 рубля за 1 кВт ч при средних 4,3 рубля за 1 кВт ч.

В компании так оценивают влияние санкций: выпуск алюминия в 2018 году может сократиться на 30%-50%, значительно сократится выручка, вырастут доли постоянных расходов и цен на сырье, соответственно и себестоимость повысится на 20-25%.

При этом дефицит средств за год ожидается на уровне $1,5 млрд. По мнению экспертов, если соответствующие меры поддержки будут приняты, они чреваты троекратным ростом тарифов для населения и малого бизнеса.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что предприниматель Олег Дерипаска опроверг утверждения New York Times о том, что он просил иммунитет для передачи конгрессу США "данных о вмешательстве" России в американские выборы.В статье NYT утверждалось, что члены конгресса "отвергли" предложение "из опасений, что соглашение по иммунитету создают сложности для следователей ФБР".

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