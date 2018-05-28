Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Попавшие под санкции олигархи хотят взять деньги с народа

Экономика

Руководство En+ Group Олега Дерипаски обратилось к правительству России с просьбой предоставить  льготы на энергорынке. 

Попавшие под санкции олигархи хотят взять деньги с народа. 387358.jpeg
Фото: fotodom.ru/Коммерсантъ

В предложении говорится, что En+ рассматривает вариант избавления "Русала" от платежей по договорам на поставку мощности (ДПМ, гарантируют возврат инвестиций в генерацию за счет повышенных платежей рынка).

Как пишет Коммерсант, "Русал" является крупнейшим в РФ потребителем (62 млрд кВт ч в 2016 году - 6,1% от потребления в РФ и 30% - в Сибири). 

Также En+ просит освободить "Русал" от надбавки к энергоценам для снижения тарифов на Дальнем Востоке, что поможет сэкономить от 1,9 млрд до 3 млрд рублей в год, но вновь повысит цены в Сибири на 1-2%.

Не исключен переход "Русала" на свободные двусторонние договоры с "Русгидро" и "Росэнергоатомом". Кроме того, En+ хочет поднять тарифы сетей для населения в Иркутской области. Из пояснений компании следует, что здесь самые низкие энерготарифы в России: 1,01 рубля за 1 кВт ч при средних 4,3 рубля за 1 кВт ч. 

В компании так оценивают влияние санкций: выпуск алюминия в 2018 году может сократиться на 30%-50%, значительно сократится выручка, вырастут доли постоянных расходов и цен на сырье, соответственно и себестоимость повысится на 20-25%.

При этом дефицит средств за год ожидается на уровне $1,5 млрд. По мнению экспертов, если соответствующие меры поддержки будут приняты, они чреваты троекратным ростом тарифов для населения и малого бизнеса.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что предприниматель Олег Дерипаска опроверг утверждения New York Times о том, что он просил иммунитет для передачи конгрессу США "данных о вмешательстве" России в американские выборы.В статье NYT утверждалось, что члены конгресса "отвергли" предложение "из опасений, что соглашение по иммунитету создают сложности для следователей ФБР".

Читайте больше:

Олег Дерипаска обвинил во лжи The New York Times

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы русал cанкции
Обсудить
Актуальная аналитика
Мир
Как Россия спохватилась и сделала ставку на ЧВК
Мнение эксперта
Тимур Аитов: Блокчейн придумали русские!
Формула небес
Астролог: рожденные 28.05 прямолинейны
Читательский топ
Сенсация на ПМЭФ: мировые лидеры "присягнули" России
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
СМИ рассказали о четырехчасовом бое "российских наемников" и американских коммандос
Глава МВФ призвала пересмотреть санкции против России
Остров Крым: у Украины есть новый план
Новости Все >
Спасатели не дали туристам на матрасе стать "летучим голландцем"
"Удиви печень!": Минздрав взвинтит цены на сигареты и алкоголь
Попавшие под санкции олигархи хотят взять деньги с народа
Как россиянам повысят пенсионный возраст в 2019 году
Глава Якутии объявил об отставке по собственному желанию
СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Сенсация на ПМЭФ: мировые лидеры "присягнули" России

На ПМЭФ состоялось сенсационное пленарное заседание, в котором приняли участие президенты России и Франции, премьер-министр Японии и глава МВФ Кристин Лагард.

Сенсация на ПМЭФ: мировые лидеры "присягнули" России
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Евросоюз
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Мир
СМИ рассказали о четырехчасовом бое "российских наемников" и американских коммандос
Политика
Глава МВФ призвала пересмотреть санкции против России
Евросоюз
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены

Почему назрели перемены в Болгарии по отношению к России, "Правде Ру рассказал старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров.

Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Путин предупредил о кризисе, "которого мир еще не видел"
Экономика
Путин предупредил о кризисе, "которого мир еще не видел"
Силовые структуры
Остров Крым: у Украины есть новый план
Мир
Нидерланды и Австралия обвинили Россию в крушении малайзийского "Боинга"
Мир
Китай официально обвинил США во вторжении

Китай опубликовал заявление, в котором обвиняет Вашингтон во вторжении.

Китай официально обвинил США во вторжении
Названы уникальные особенности АПЛ "Хаски"
Наука и техника
Названы уникальные особенности АПЛ "Хаски"
Силовые структуры
Остров Крым: у Украины есть новый план
Политика
Сенсация на ПМЭФ: мировые лидеры "присягнули" России
Любовь Степушова Как Россия спохватилась и сделала ставку на ЧВК Любовь Степушова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 28.05 прямолинейны Соломон Соловьев Инна Шейхатович Евгений Марчелли - человек из "Грозы" Инна Шейхатович
Комментарии
Как Россия спохватилась и сделала ставку на ЧВК
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Польша хочет купить у США военную базу. Из-за России, конечно
Убивших россиян сирийских боевиков тренировали США
Флот готов к бою: США попробуют забрать у Китая острова
Польша хочет купить у США военную базу. Из-за России, конечно
"Майский указ" Путина реализуют на пенсионные деньги
Убивших россиян сирийских боевиков тренировали США
Убивших россиян сирийских боевиков тренировали США
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
Убивших россиян сирийских боевиков тренировали США
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину
Когда Прибалтика станет нищей
Избавление от головной боли: какие продукты в этом помогут
США и Канада
Как была запущена вторая "холодная война"

За два года США так и не сумели доказать, что Россия вмешалась в их президентские выборы. А ведь санкции на нашу страну были наложены именно по этой причине...

Как была запущена вторая "холодная война"
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Евросоюз
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне"
Евросоюз
Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне"
США - государство-террорист номер один. Доказательства
США и Канада
США - государство-террорист номер один. Доказательства
Когда Прибалтика станет нищей
Прибалтика
Когда Прибалтика станет нищей
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
США и Канада
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Евросоюз
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Неожиданно: величайшая стратегия России XXI века
Новости Африки
Неожиданно: величайшая стратегия России XXI века
Почему Америку преследуют военные неудачи
США и Канада
Почему Америку преследуют военные неудачи
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм
Южная Америка
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался