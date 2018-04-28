Российский "Макдоналдс" намерен отказаться импорта польского картофеля, в связи с чем фермеры понесут значительные убытки.
Как пишет польское интернет-издание Fakt24, россияне будут использовать отечественную картошку. Такое решение связано с ростом цен на нефть и падением курса рубля.
Напомним, "Макдоналдс" в России в течение 28 лет импортировала польский и голландский картофель, из которого в ресторанах быстрого питания готовили картофель фри.
Но все это время компания хотела перейти на отечественный продукт, и теперь эта цель почти достигнута. В Липецке был построен завод по переработке картофеля, который способен обрабатывать 200 тысяч тонн овощей в год, а также доставлять переработанный и замороженный картофель в 651 ресторан сети.
Сообщается, что голландцы сотрудничали с россиянами в строительстве завода в Липецке, мощность которого покроет 98% общего спроса сети на картофель. А польские фермеры остаются не у дел.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что Россия может запретить импорт курятины из США и фруктов из Европы. Такое решение уже принято в отношении Польши, ранее был запрещен ввоз овощей и молочных продуктов с Украины, а также импорт фруктов из Молдавии. И хотя Россия имеет много гектаров плодородной земли, сможет ли она сама покрыть спрос на сельхозпродукты при нынешнем состоянии отрасли?
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