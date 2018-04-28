Эксперты Международного рейтингового агентства Fitch подтвердили рейтинг дефолта эмитента (Украины в иностранной валюте на уровне "B-".
Это рейтинг является стабильным и отражает высокие показатели государственного долга, структурные недостатки в банковском секторе, а также геополитические и политические риски.
При этом в Fitch отметили, что не ожидают разрешения конфликта на востоке Украины или его эскалации до уровня, на котором общие макроэкономические показатели окажутся под угрозой.
Украинская экономика звезд с неба не хватает. А в последние годы наблюдается структурный и качественный дисбаланс ВНП по сравнению с соседями. Это не мешает властям делать громкие заявления о грядущих успехах.
По мнению автора материала Максима Ефимова, мировая экономика переориентирована с производства товаров на предоставление услуг, а в сфере занятости - на доминирование работников интеллектуального труда.
Сегодня агросектор Украины занимает 14%, промышленность - около 30%, а сфера услуг - 58%. То есть страна проигрывает по индикаторам инновационности и наукоемкости.
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